Esta tarde, las selecciones de Alemania vs. Costa de Marfil se miden en el Estadio de Toronto, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026. Mira el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 20 de junio de 2026 - 15:05
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Alemania vs. Costa de Marfil
Este sábado, las selecciones de Alemania vs. Costa de Marfil se miden en el Estadio de Toronto, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026.
Te puede interesar:
Mundial 2026: partidos para este sábado 20 de junio
En esta nota: