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Mundial 2026 Mundial 2026 -  20 de junio de 2026 - 15:05

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Alemania vs. Costa de Marfil

Este sábado, las selecciones de Alemania vs. Costa de Marfil se miden en el Estadio de Toronto, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026.

Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil, Mundial 2026.

@FIFAWorldCup
Ana Canto
Por Ana Canto

Esta tarde, las selecciones de Alemania vs. Costa de Marfil se miden en el Estadio de Toronto, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026. Mira el partido EN VIVO por RPC TV.

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