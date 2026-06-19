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Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 10:47

Mundial 2026: Ismaël Koné preocupa a Canadá tras salir lesionado en el partido ante Qatar

El mediocampista canadiense Ismaël Koné encendió las alarmas durante el encuentro del Mundial 2026 entre Canadá y Qatar al sufrir una lesión.

Mundial 2026: Ismaël Koné sale lesionado. 

Mundial 2026: Ismaël Koné sale lesionado. 

@concacaf
María Hernández
Por María Hernández

Uno de los momentos más impactantes del Mundial 2026 se vivió durante el partido entre Canadá y Qatar, cuando el atacante canadiense Ismaël Koné sufrió una grave lesión que obligó a detener momentáneamente el encuentro.

Las imágenes de la acción mostraron la magnitud del incidente, dejando conmocionados a futbolistas de ambos equipos y a los miles de aficionados presentes en el estadio. De inmediato, los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atender al jugador, quien finalmente tuvo que abandonar el campo en camilla entre aplausos de compañeros, rivales y espectadores.

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Mundial 2026: inesperada lesión de Ismaël Koné

Horas después, se confirmó que Koné sufrió una fractura, una noticia que generó preocupación dentro de la delegación canadiense debido a la importancia del futbolista en el esquema del equipo.

Pese al duro momento, Canadá mantuvo su concentración en el partido y encontró una emotiva forma de rendir homenaje a su compañero. Tras marcar el cuarto gol del encuentro con un tiro libre, Nathan Saliba encabezó una celebración que emocionó a los presentes, exhibiendo la camiseta de Ismaël Koné frente a la afición en un gesto de solidaridad y apoyo hacia el atacante lesionado.

El mediocampista permanece hospitalizado y acompañado por su madre, Suzanne, mientras espera ser sometido a una intervención quirúrgica. Según los primeros reportes médicos, el futbolista enfrentará un proceso de recuperación de entre cuatro y cinco meses, por lo que quedó descartado para el resto del Mundial 2026.

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