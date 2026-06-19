Mundial 2026: Ismaël Koné preocupa a Canadá tras salir lesionado en el partido ante Qatar

Uno de los momentos más impactantes del Mundial 2026 se vivió durante el partido entre Canadá y Qatar, cuando el atacante canadiense Ismaël Koné sufrió una grave lesión que obligó a detener momentáneamente el encuentro.
Puede leer: Mundial 2026: México avanza a dieciseisavos y Canadá logra su primer triunfo en una Copa del Mundo
Mundial 2026: inesperada lesión de Ismaël Koné
Horas después, se confirmó que Koné sufrió una fractura, una noticia que generó preocupación dentro de la delegación canadiense debido a la importancia del futbolista en el esquema del equipo.
Pese al duro momento, Canadá mantuvo su concentración en el partido y encontró una emotiva forma de rendir homenaje a su compañero. Tras marcar el cuarto gol del encuentro con un tiro libre, Nathan Saliba encabezó una celebración que emocionó a los presentes, exhibiendo la camiseta de Ismaël Koné frente a la afición en un gesto de solidaridad y apoyo hacia el atacante lesionado.
El mediocampista permanece hospitalizado y acompañado por su madre, Suzanne, mientras espera ser sometido a una intervención quirúrgica. Según los primeros reportes médicos, el futbolista enfrentará un proceso de recuperación de entre cuatro y cinco meses, por lo que quedó descartado para el resto del Mundial 2026.