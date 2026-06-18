Tras el compromiso ante Ghana, trasmitido por RPC Deportes, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se encuentra enfocado en sus próximos partidos de la fase de grupos.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 18 de junio de 2026 - 15:51
Mundial 2026: Panamá ya piensa en su próximo desafío
Los jugadores panameños mostraron que mantienen intacta la ilusión de continuar compitiendo en el torneo y luchar por la clasificación en los próximos encuentros.
La Selección Nacional buscará recuperarse y sumar sus primeros puntos en el Mundial 2026 para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.