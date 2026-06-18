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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 15:51

Mundial 2026: Panamá ya piensa en su próximo desafío

Los jugadores panameños mostraron que mantienen intacta la ilusión de continuar compitiendo en el torneo y luchar por la clasificación en los próximos encuentros.

Panamá ya piensa en su próximo desafío

Panamá ya piensa en su próximo desafío

GREY DIAZ

Tras el compromiso ante Ghana, trasmitido por RPC Deportes, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se encuentra enfocado en sus próximos partidos de la fase de grupos.

La Selección Nacional buscará recuperarse y sumar sus primeros puntos en el Mundial 2026 para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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