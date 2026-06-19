Mundial 2026: México avanza a dieciseisavos y Canadá logra su primer triunfo en una Copa del Mundo

El inicio de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 trajo grandes sorpresas para las selecciones participantes, destacando desde el histórico primer triunfo de Canadá en una Copa del Mundo hasta la temprana clasificación de México a los dieciseisavos de final.
El cierre de la cartelera dejó los resultados más impactantes del día. En primer lugar, Canadá firmó una goleada histórica de 6-0 ante Catar para sumar sus primeros tres puntos en una cita mundialista. Más tarde, el coanfitrión, México, selló su boleto a la siguiente ronda tras vencer 1-0 a Corea del Sur, consolidándose en el liderato del Grupo A y convirtiéndose en el primer clasificado oficial a los dieciseisavos de final.
Partidos para el viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia – 2:00 p.m. (RPC TV y Medcom GO)
- Escocia vs. Marruecos – 5:00 p.m. (RPC Radio)
- Brasil vs. Haití – 7:30 p.m. (RPC Radio)
- Turquía vs. Paraguay – 10:00 p.m. (RPC Radio)