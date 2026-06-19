Mundial 2026: México avanza a dieciseisavos y Canadá logra su primer triunfo en una Copa del Mundo

México avanza a dieciseisavos del Mundial 2026. EFE/ Alex Cruz

Por Ana Canto El inicio de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 trajo grandes sorpresas para las selecciones participantes, destacando desde el histórico primer triunfo de Canadá en una Copa del Mundo hasta la temprana clasificación de México a los dieciseisavos de final.

La actividad de este jueves arrancó con el empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, mientras que Suiza logró una contundente victoria de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

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