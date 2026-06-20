IDAAN suspenderá suministro de agua en Isla Colón por trabajos de reparación este lunes

Trabajos del IDAAN - imagen ilustrativa. @IDAAN

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este lunes 22 de junio la planta potabilizadora de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, suspenderá operaciones debido a trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas ubicada en Loma de la "Y".

Las labores se realizarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo que se afectará temporalmente el suministro de agua potable en los siguientes sectores:

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