IDAAN suspenderá suministro de agua en Isla Colón por trabajos de reparación este lunes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este lunes 22 de junio la planta potabilizadora de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, suspenderá operaciones debido a trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas ubicada en Loma de la "Y".
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El IDAAN recomienda a todos los usuarios de estas áreas tomar las medidas de abastecimiento necesarias para mitigar la falta del servicio durante el tiempo que duren los trabajos.