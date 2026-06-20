Bocas del Toro Nacionales -  20 de junio de 2026 - 12:41

IDAAN suspenderá suministro de agua en Isla Colón por trabajos de reparación este lunes

El IDAAN recomienda a todos los usuarios de Isla Colón, en Bocas del Toro, tomar las medidas de abastecimiento.

Trabajos del IDAAN - imagen ilustrativa.

Trabajos del IDAAN - imagen ilustrativa.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este lunes 22 de junio la planta potabilizadora de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, suspenderá operaciones debido a trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas ubicada en Loma de la "Y".

Las labores se realizarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo que se afectará temporalmente el suministro de agua potable en los siguientes sectores:

  • Centro de Isla Colón

  • Big Creek

  • Playa Paunch

  • Carenero

  • Nueva Solución

  • La Solución

  • Saigón

El IDAAN recomienda a todos los usuarios de estas áreas tomar las medidas de abastecimiento necesarias para mitigar la falta del servicio durante el tiempo que duren los trabajos.

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