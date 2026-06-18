Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 14:26

IDAAN suspende temporalmente el suministro de agua en sectores de Las Cumbres

El IDAAN informó sobre trabajos de reparación en una línea de 10 pulgadas cerca de la estación de bombeo de Chivo Chivo.

Comunidades afectadas por la interrupción según IDAAN

Comunidades afectadas por la interrupción según IDAAN

@IDAANinforma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene trabajos de reparación en una línea de conducción de 10 pulgadas ubicada cerca de la estación de bombeo de Chivo Chivo, en el sector de Las Cumbres.

Debido a estas labores, varias comunidades registran afectaciones temporales en el suministro de agua potable mientras se completan los trabajos.

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Comunidades afectadas por la interrupción según IDAAN

Según informó la entidad, los sectores que presentan interrupciones temporales en el servicio son:

  • Chivo Chivo
  • Vallecito
  • Lucha Franco Norte
  • Lucha Franco Centro
  • Lucha Franco Sur
  • Guna Nega
  • Áreas aledañas

Trabajos buscan restablecer el servicio

El IDAAN explicó que sus técnicos se encuentran trabajando en la reparación de la tubería para restablecer el suministro de agua potable en el menor tiempo posible.

La institución indicó que estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento y corrección que se realizan en distintos puntos de la ciudad para garantizar la continuidad del servicio.

Recomiendan hacer uso racional del agua almacenada

Mientras concluyen los trabajos, la entidad recomendó a los residentes de las comunidades afectadas hacer un uso racional del agua que tengan almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los avances de la reparación.

El IDAAN reiteró que informará oportunamente una vez culminen las labores y se normalice el suministro en las áreas impactadas.

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