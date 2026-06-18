IDAAN suspende temporalmente el suministro de agua en sectores de Las Cumbres

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene trabajos de reparación en una línea de conducción de 10 pulgadas ubicada cerca de la estación de bombeo de Chivo Chivo, en el sector de Las Cumbres.

Debido a estas labores, varias comunidades registran afectaciones temporales en el suministro de agua potable mientras se completan los trabajos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Embajada de Estados Unidos anuncia vacantes con salarios de hasta $43 mil

Comunidades afectadas por la interrupción según IDAAN

Según informó la entidad, los sectores que presentan interrupciones temporales en el servicio son:

Chivo Chivo

Vallecito

Lucha Franco Norte

Lucha Franco Centro

Lucha Franco Sur

Guna Nega

Áreas aledañas

Trabajos buscan restablecer el servicio

¡Estamos trabajando en diversos puntos de la ciudad!



Las Cumbres: Nuestros técnicos reparan una línea de 10" próxima a la Estación de Bombeo de Chivo Chivo.



Sectores afectados temporalmente :



Chivo Chivo



Vallecito



Lucha Franco (norte, centro y sur)



… pic.twitter.com/Y8mBtpxKHm — IDAAN (@IDAANinforma) June 18, 2026

El IDAAN explicó que sus técnicos se encuentran trabajando en la reparación de la tubería para restablecer el suministro de agua potable en el menor tiempo posible.

La institución indicó que estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento y corrección que se realizan en distintos puntos de la ciudad para garantizar la continuidad del servicio.

Recomiendan hacer uso racional del agua almacenada

Mientras concluyen los trabajos, la entidad recomendó a los residentes de las comunidades afectadas hacer un uso racional del agua que tengan almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los avances de la reparación.

El IDAAN reiteró que informará oportunamente una vez culminen las labores y se normalice el suministro en las áreas impactadas.