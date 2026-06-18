Embajada de Estados Unidos anuncia vacantes con salarios de hasta $43 mil

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre la apertura de nuevas oportunidades laborales a través de su portal oficial de empleos. Las vacantes disponibles abarcan áreas administrativas, tecnología, logística y servicios generales, con salarios anuales que van desde los $10,066 hasta los $43,543, dependiendo del cargo y los requisitos establecidos para cada posición.
Estas son las vacantes disponibles
Entre las plazas anunciadas por la sede diplomática se encuentran:
Auxiliar administrativo RSO
- Salario: $16,489 anuales.
- Disponible para todos los solicitantes interesados.
Rover de apoyo administrativo y de programas
- Salario: $43,543 anuales.
- Disponible únicamente para USEFM (Eligible Family Members).
Asistente de Gestión Informática
- Salario: $26,795 anuales.
- Disponible para todos los solicitantes interesados.
Jardinero
- Salario: $10,066 anuales.
- Disponible para todos los solicitantes interesados.
Asistente de Viajes
- Salario: $20,958 anuales.
- Disponible para todos los solicitantes interesados.
Trabajador de almacén (conductor de camión)
- Salario: $12,865 anuales.
- Disponible para todos los solicitantes interesados.
Cómo aplicar a las vacantes
La Embajada de Estados Unidos recomienda a los interesados revisar detalladamente los requisitos de cada posición y completar su postulación únicamente a través de la plataforma oficial de empleos. Los aspirantes deberán verificar las fechas de cierre de cada convocatoria, ya que estas pueden variar según el puesto ofertado.
Oportunidades en diversas áreas
Las vacantes disponibles incluyen oportunidades para personas con experiencia en administración, informática, logística, transporte y mantenimiento, permitiendo la participación de candidatos con distintos perfiles laborales.
La representación diplomática mantiene de forma periódica procesos de reclutamiento para cubrir necesidades operativas y administrativas dentro de sus distintas secciones.
Recomiendan revisar el portal oficial
La Embajada reiteró que toda la información relacionada con salarios, requisitos, beneficios y fechas límite de aplicación se encuentra disponible en su portal oficial de empleos.
Los interesados deben asegurarse de completar correctamente la documentación requerida para cada posición antes de la fecha de cierre correspondiente.