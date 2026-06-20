MINSA retira del mercado desodorante tras alerta sanitaria internacional.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud ( MINSA ) canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes del producto cosmético Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray del mercado nacional.

La institución explicó que la medida responde a una alerta internacional emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

De acuerdo con las investigaciones técnicas realizadas, el desodorante contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido comercialmente como Butilfenil Metilpropional. Esta sustancia está prohibida por la normativa europea al estar clasificada como:

Carcinógena.

Mutágena.

Tóxica para la reproducción (CMR).

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea determinó que este ingrediente representa un riesgo para la salud, motivo por el cual fue incorporado de forma definitiva a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos y de cuidado personal.

El MINSA instruyó a todas las distribuidoras, farmacias y establecimientos comerciales a suspender la venta y retirar de manera inmediata cualquier lote disponible de este producto.

Asimismo, las empresas distribuidoras locales deberán presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en un plazo no mayor de 30 días calendario, un informe detallado sobre el proceso de retiro y la cantidad exacta de unidades inmovilizadas.