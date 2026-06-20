MINSA: Panamá supera las 150 mil dosis aplicadas contra el sarampión en 2026

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que, en lo que va del año 2026, se han aplicado más de 150 mil dosis de la vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional. Esta acción forma parte de las estrategias institucionales dirigidas a proteger a la población y mantener al país libre de la transmisión autóctona de esta enfermedad.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, destacó que el incremento en la cobertura de vacunación, logrado a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), responde tanto al compromiso de la ciudadanía con la prevención como al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el ministerio en todas las regiones de salud.

Gill recordó que Panamá se mantiene libre de sarampión autóctono y aclaró que los pocos casos detectados durante este año corresponden a transmisiones importadas, las cuales fueron identificadas y controladas oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, la funcionaria explicó que el esquema nacional de vacunación protege contra diversas enfermedades, como el sarampión, la influenza, el neumococo y el virus sincitial respiratorio, lo que contribuye a reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Por otro lado, de acuerdo con los reportes de la semana epidemiológica número 22, las autoridades informaron que los casos de dengue registran una reducción cercana al 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria también mantiene una tendencia a la baja.