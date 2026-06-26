CSS llevará jornada de salud gratuita a Calidonia este sábado 27 de junio

La Caja de Seguro Social ( CSS ) continúa acercando sus servicios a la población con el programa "CSS en tu Comunidad", que este sábado 27 de junio llegará al Parque Porras, en Calidonia, con una jornada integral de atención para personas de todas las edades.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m . y ofrecerá una amplia gama de servicios de salud, orientación y trámites administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención preventiva y promover estilos de vida saludables.

Puede leer: CSS confirma fechas de pago en julio 2026: así cobrarán jubilados y pensionados la próxima semana

CSS ofrecerá atención médica, vacunación y trámites en Calidonia

Entre los servicios que estarán disponibles se encuentran la vacunación, toma de presión arterial, pruebas de glicemia y pruebas para VIH, además de orientación médica, familiar, nutricional, odontológica y de fonoaudiología.

La jornada también contará con atención en trabajo social, promoción de la salud mental, actividades de zumba y prestaciones económicas, incluyendo trámites de afiliación, gestiones de subsidios a corto plazo y asistencia con la plataforma Mi Caja Digital.

La CSS invitó a la ciudadanía a participar de esta jornada comunitaria y aprovechar los servicios gratuitos que buscan fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el bienestar de la población.