Agroferias del IMA: dónde comprar arroz a $1.25 este lunes 29 de junio en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que se desarrollarán este lunes 29 de junio en distintas regiones del país, donde los consumidores podrán adquirir productos básicos a precios accesibles, incluyendo el arroz a $1.25 por presentación de 5 libras.
Agroferias del lunes y martes
Lunes 29 de junio
Coclé
- Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.
Chiriquí
- Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo.
Veraguas
- Plaza Teresa Urriola de López, Montijo.