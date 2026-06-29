Productores panameños reciben primer lote de fertilizantes donado por Marruecos

Productores de la provincia de Panamá Oeste recibieron este lunes la primera partida de fertilizantes donada por el Reino de Marruecos, como parte del programa de cooperación bilateral 2025-2027, que busca fortalecer la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el país.

El acto de apertura de los contenedores y entrega simbólica de los insumos fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Guevara Mann; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y la embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, Bouchra Boudchiche.

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Programa beneficiará a 4,000 productores y 300 huertos escolares

El ministro Roberto Linares explicó que el acuerdo de cooperación contempla la entrega de 1,000 toneladas de fertilizantes por año durante tres años, las cuales serán distribuidas a 4,000 productores de agricultura familiar y 300 huertos escolares en diferentes regiones del país.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la producción agropecuaria y apoyar a pequeños productores mediante el acceso a insumos esenciales para sus cultivos.

Destacan la cooperación entre Panamá y Marruecos

Durante la ceremonia, el canciller encargado, Carlos Guevara Mann, destacó que este tipo de cooperación internacional contribuye a enfrentar desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

"En un contexto internacional en el que la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda global, iniciativas como estas demuestran que la cooperación internacional sigue siendo un instrumento eficaz para responder a desafíos compartidos", expresó. "En un contexto internacional en el que la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda global, iniciativas como estas demuestran que la cooperación internacional sigue siendo un instrumento eficaz para responder a desafíos compartidos", expresó.

Productores agradecen el apoyo

En representación de los beneficiarios, el productor Roberto Gómez, de la comunidad de Las Gaitas, en Capira, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Nacional y el Reino de Marruecos.

Durante el acto también recibieron de manera simbólica los fertilizantes los productores Euclides Magallón, Vicente Benítez, Rufina Murillo, Gregorio Castillo y Miriam Torres, procedentes de comunidades de Panamá Oeste.