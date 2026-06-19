Aprueban créditos agropecuarios para productores de Chepigana, Santa Fe y Pinogana

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) aprobó financiamientos por un total de B/.324,000.00 para beneficiar a micros y pequeños productores de la provincia de Darién, como parte de su estrategia para fortalecer el sector agropecuario en las regiones más apartadas del país.
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Según el BDA, estos créditos permitirán a los productores mejorar la productividad de sus fincas, ampliar sus operaciones y contar con mayores herramientas para incrementar su producción.
Beneficiarios son de tres distritos de Darién
Los productores favorecidos con estos préstamos pertenecen a los distritos de Chepigana, Santa Fe y Pinogana.
La entidad destacó que los financiamientos se otorgan con algunas de las tasas de interés más bajas del mercado, facilitando el acceso al crédito para los pequeños productores.
Apoyo al desarrollo rural y la seguridad alimentaria
El gerente general del BDA, Francisco Mejía, ha enfatizado el respaldo a los micros y pequeños productores de las áreas rurales, en línea con las políticas de desarrollo agropecuario impulsadas por el Gobierno.
La institución señaló que estas acciones buscan promover el desarrollo rural, fortalecer la producción nacional y contribuir a la seguridad alimentaria del país.