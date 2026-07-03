Casos de gastroenteritis en Chiriquí disminuyen tras control del norovirus

Casos de gastroenteritis en Chiriquí.

Por Ana Canto A pesar de que esta semana se han registrado 2,275 casos de gastroenteritis en la provincia de Chiriquí, el Ministerio de Salud (Minsa) señaló que se observa una disminución en los reportes, los cuales pasaron de más de 800 el pasado martes a 133 este viernes.

La autoridad sanitaria explicó que, luego de la intervención de los Equipos de Respuesta Rápida, se logró contener la propagación del norovirus, conocido comúnmente como el "virus del vómito invernal".

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Un informe epidemiológico detalló que el lunes 29 de junio se reportaron 495 casos; el martes 30 de junio la cifra se elevó a 807, mientras que el miércoles 1 de julio se registraron 609 casos. Asimismo, ayer jueves 2 de julio hubo 539 contagios y hoy se contabilizan 133 casos (al corte de las 1:00 p.m.). Guía de prevención y recomendaciones Higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Manejo de alimentos: Verificar que los alimentos sean preparados y conservados en estrictas condiciones higiénicas.

Consumo de agua: Consumir agua potable o, en caso de no disponer de ella, hervirla antes de ingerirla.

Desinfección del hogar: Mantener limpias y desinfectadas las superficies y áreas de uso común.

Atención médica: Acudir a la instalación de salud más cercana si presenta síntomas como vómito, diarrea u otros signos de deshidratación. A pesar de que esta semana se han registrado en Chiriquí 2,275 casos de gastroenteritis, el Ministerio de Salud, @MINSAPma, señaló que se ha visto una disminución en los reportes, pasando de más de 800 el martes, a 133 este viernes.



La autoridad explicó que luego de la… pic.twitter.com/Gf9v6Ni971 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026