Crisis de agua en Azuero: "No venimos a darle una solución mágica" expertos israelíes evalúa la crisis

Un equipo de expertos israelíes en recursos hídricos llegó a la región de Azuero para evaluar la crisis relacionada con el agua que afecta desde hace más de un año a las provincias de Herrera y Los Santos, con el objetivo de analizar alternativas que combinen medidas de corto y largo plazo.

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¿Qué harán los expertos israelíes en Herrera y Los Santos?

Los especialistas evaluarán la situación hídrica de la región para determinar posibles alternativas frente a los problemas que enfrentan ambas provincias.

Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales de la empresa israelí de agua Mekorot, advirtió que el trabajo no supone una solución inmediata a la problemática.

Un equipo de expertos en recursos hídricos de Israel llegó a la región de Azuero, con el objetivo de evaluar la crisis de agua que afecta desde hace más de un año a las provincias de Herrera y Los Santos.



“Nosotros no venimos a darle una solución mágica, es entender que siempre… pic.twitter.com/IfxV322bGr — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

“Nosotros no venimos a darle una solución mágica, es entender que siempre una solución combina algo a corto plazo con algo a largo plazo”, explicó Berger. “Nosotros no venimos a darle una solución mágica, es entender que siempre una solución combina algo a corto plazo con algo a largo plazo”, explicó Berger.

El especialista señaló que los proyectos relacionados con el sector hídrico requieren tiempo, especialmente cuando involucran infraestructura y cambios en los hábitos relacionados con el uso del agua.

“El asunto es que no siempre la gente quiere entender que las soluciones son a largo plazo, ese es el problema con el sector hídrico, que infraestructura y cambiar la cultura de la gente toma tiempo”, añadió. “El asunto es que no siempre la gente quiere entender que las soluciones son a largo plazo, ese es el problema con el sector hídrico, que infraestructura y cambiar la cultura de la gente toma tiempo”, añadió.

¿La llegada de los expertos solucionará la crisis de agua en Azuero?

Por el momento, la presencia de los especialistas corresponde a una etapa de evaluación de la situación, por lo que no significa que exista una solución inmediata ni una fecha definida para resolver los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrenta la región.

Los análisis permitirán identificar las medidas que podrían implementarse a corto plazo y aquellas que requerirían proyectos de mayor alcance.

Herrera y Los Santos han enfrentado durante más de un año una crisis relacionada con el agua, situación que ha llevado a las autoridades a buscar alternativas para mejorar la seguridad hídrica de la región.