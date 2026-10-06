Crisis de agua en Azuero: "No venimos a darle una solución mágica" expertos israelíes evalúa la crisis

Un equipo de expertos israelíes en recursos hídricos llegó a la región de Azuero para evaluar la crisis relacionada con el agua que afecta desde hace más de un año a las provincias de Herrera y Los Santos, con el objetivo de analizar alternativas que combinen medidas de corto y largo plazo.
¿Qué harán los expertos israelíes en Herrera y Los Santos?
Los especialistas evaluarán la situación hídrica de la región para determinar posibles alternativas frente a los problemas que enfrentan ambas provincias.
Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales de la empresa israelí de agua Mekorot, advirtió que el trabajo no supone una solución inmediata a la problemática.
El especialista señaló que los proyectos relacionados con el sector hídrico requieren tiempo, especialmente cuando involucran infraestructura y cambios en los hábitos relacionados con el uso del agua.
¿La llegada de los expertos solucionará la crisis de agua en Azuero?
Por el momento, la presencia de los especialistas corresponde a una etapa de evaluación de la situación, por lo que no significa que exista una solución inmediata ni una fecha definida para resolver los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrenta la región.
Los análisis permitirán identificar las medidas que podrían implementarse a corto plazo y aquellas que requerirían proyectos de mayor alcance.
Herrera y Los Santos han enfrentado durante más de un año una crisis relacionada con el agua, situación que ha llevado a las autoridades a buscar alternativas para mejorar la seguridad hídrica de la región.