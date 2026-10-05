MiBus condena caso de presunta sustracción de combustible de uno de sus autobuses

La empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) reaccionó a la aprehensión de uno de sus operadores y un civil, quienes, según informó la Policía Nacional, fueron sorprendidos presuntamente sustrayendo combustible de un autobús durante la madrugada de este lunes 5 de octubre, en el sector de Albrook.

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MiBus condena presunta sustracción de combustible de Metrobús

Mediante un comunicado, MiBus expresó su “más enérgico rechazo” y condenó los hechos reportados por la Policía Nacional.

Según la empresa, mantiene una política de “cero tolerancia” frente a actos ilícitos, faltas a la ética o el mal uso de bienes del Estado destinados a la movilidad de los usuarios.

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“Nos ponemos a disposición de las autoridades competentes a fin de aportar los elementos necesarios para que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos, así como las sanciones administrativas correspondientes”, indicó MiBus. “Nos ponemos a disposición de las autoridades competentes a fin de aportar los elementos necesarios para que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos, así como las sanciones administrativas correspondientes”, indicó MiBus.

La empresa también agradeció y respaldó la intervención de las unidades de la Policía Nacional y aseguró que mantendrá su compromiso con la transparencia, la integridad del servicio y la protección de los recursos públicos.

Por el momento, no se ha informado en los datos suministrados la cantidad de combustible presuntamente sustraída ni otros detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las personas aprehendidas permanecen sujetas al proceso correspondiente y su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.