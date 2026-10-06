Chiriquí Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 12:01

Dan último adiós al rescatista Eric Sera Castillo, fallecido en Macho de Monte

Este martes se realizan las honras fúnebres de Eric Sera Castillo, rescatista que falleció durante una práctica en el Cañón de Macho de Monte.

Dan último adiós al rescatista Eric Sera Castillo

Dan último adiós al rescatista Eric Sera Castillo

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este martes se realizan las honras fúnebres de Eric Sera Castillo, rescatista panameño que falleció el pasado 1 de octubre durante una práctica de ascenso en el Cañón de Macho de Monte, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Sinaproc despide a rescatista Eric Sera Castillo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del rescatista, al tiempo que destacó su trayectoria de servicio.

“El equipo de Sinaproc expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos, elevando sus oraciones por su eterno descanso”, manifestó la institución. “El equipo de Sinaproc expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos, elevando sus oraciones por su eterno descanso”, manifestó la institución.

Sinaproc también resaltó el legado que deja Sera Castillo entre las personas que compartieron labores con él.

La institución expresó su certeza de que su “legado de servicio permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar junto a él”.

¿Qué ocurrió en el Cañón de Macho de Monte?

Eric Sera Castillo falleció el 1 de octubre de 2026, mientras participaba en una práctica de ascenso en el Cañón de Macho de Monte, en Tierras Altas.

Este martes, familiares, amigos y compañeros le dan el último adiós durante las honras fúnebres realizadas en su memoria.

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