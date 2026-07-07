MEDUCA anuncia los finalistas del Concurso Nacional de Bandas de Concierto 2026.

Con la participación, por primera vez, de delegaciones estudiantiles de primaria, el Concurso Nacional de Bandas de Concierto del Ministerio de Educación ( MEDUCA ) abrió un nuevo capítulo en la promoción del talento musical y la formación integral de los jóvenes del país.

Durante el lanzamiento oficial del certamen, que celebra su segunda edición en la categoría juvenil, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó: "Abrir estos espacios significa darles la oportunidad de aprender, expresarse y crecer. La música no solo forma artistas; también forma estudiantes con disciplina, sensibilidad y trabajo en equipo".

En el acto se presentaron los finalistas de ambos niveles, clasificados tras las eliminatorias regionales. Asimismo, se realizó el sorteo para definir el orden de las presentaciones y asignar las piezas obligatorias de la gran final, una etapa que exigirá un alto nivel de ejecución, según explicó el coordinador del Movimiento Integral de Bandas, Jorge Luis Terreros.

En el nivel juvenil, los centros educativos clasificados son:

Colegio Félix Olivares Contreras (Chiriquí)

Colegio Secundario de Almirante (Bocas del Toro)

Instituto Urracá (Veraguas)

Colegio José Daniel Crespo (Herrera)

Instituto Carmen Conte Lombardo (Coclé)

Instituto José Dolores Moscote (Panamá Centro)

Colegio Ingeniero Tomás Guardia (Panamá Oeste)

Instituto Benigno Jiménez Garay (Colón)

Cadi Bilingual Academy (Los Santos)

Por su parte, en el nivel infantil participan:

Centro Educativo Bilingüe San Martín de Porres (Veraguas)

Escuela Juan Demóstenes Arosemena (Coclé)

Escuela Victoria D’ Spinay (Panamá Oeste)

Escuela Hipólito Pérez Tello (Herrera)

Escuela de Alanje (Chiriquí)

Escuela Bilingüe Claudio Vázquez (Los Santos)

La agenda del concurso establece que la final del nivel infantil se celebrará el próximo 18 de julio, mientras que la competencia juvenil tendrá lugar el 8 de agosto y será transmitida en vivo por el canal estatal SERTV.