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Mundial 2026 Mundial 2026 -  11 de junio de 2026 - 16:15

Mundial 2026: México cumple en casa y derrota a Sudáfrica en el partido inaugural

El marcador del primer partido del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México se abrió temprano gracias a Julián Quiñones.

México derrota a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
México derrota a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.EFE/ Sashenka Gutiérrez
Ana Canto
Por Ana Canto

México fue el gran protagonista en la inauguración del Mundial 2026. El país norteamericano hizo historia al convertirse en la sede del partido que puso en marcha el torneo, sellando la fiesta con una sólida victoria por 2-0 ante Sudáfrica, en el primero de los 104 partidos que se disputarán durante los próximos 39 días.

El marcador en el Estadio de la Ciudad de México se abrió temprano gracias a Julián Quiñones, quien anotó el primer tanto de los aztecas. Aunque la primera mitad estuvo marcada por los intentos de gol del rival y por una pausa obligatoria de hidratación, el combinado local mantuvo el control.

En el segundo tiempo, el panorama se complicó definitivamente para el conjunto africano. Sudáfrica sufrió la expulsión de dos de sus figuras tras recibir tarjetas rojas en los minutos 48 y 83. Durante los últimos compases del encuentro, los Bafana Bafana tuvieron que jugar con solo nueve hombres en la cancha.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de drama para los locales: ya en el tiempo de reposición (90+1'), el defensor mexicano César Montes también vio la tarjeta roja, dejando a la escuadra azteca con diez jugadores justo antes del pitazo final.

Próximos partidos de México y Sudáfrica

Jueves 18 de junio

  • Sudáfrica vs. República Checa
  • México vs. Corea del Sur
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