SINAPROC informa de mareas máximas en el Pacífico panameño.

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informa a la población que, según análisis científicos, se registrarán mareas máximas de hasta 17.4 pies (5.30 metros) en el sector Pacífico de la República de Panamá.

Este fenómeno natural se presentará durante el período comprendido entre el lunes 8 y el sábado 13 de septiembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En caso de coincidir estas mareas con lluvias, podrían incrementarse los niveles de ríos y quebradas, lo que podría ocasionar inundaciones en áreas vulnerables de la región Pacífica del país.

Recomendaciones a la población:

Evitar faenas de pesca, navegación o actividades recreativas en el mar durante los períodos de mareas máximas.

Tomar precauciones en áreas costeras bajas y propensas a inundaciones.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por SINAPROC.

Reportar cualquier emergencia a la línea 520-4429 o al 911.

Portar equipos de navegación en buen estado si se requiere movilizarse por vía marítima.

El SINAPROC se mantiene en vigilancia permanente y reitera el llamado a la prevención, recordando que la autoprotección salva vidas.