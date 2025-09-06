Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2025 - 10:08

SINAPROC informa de mareas máximas en el Pacífico panameño

SINAPROC informó que las mareas máximas en el Pacífico panameño se presentará desde el lunes 8 hasta el sábado 13 de septiembre.

SINAPROC informa de mareas máximas en el Pacífico panameño.

SINAPROC informa de mareas máximas en el Pacífico panameño.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa a la población que, según análisis científicos, se registrarán mareas máximas de hasta 17.4 pies (5.30 metros) en el sector Pacífico de la República de Panamá.

Este fenómeno natural se presentará durante el período comprendido entre el lunes 8 y el sábado 13 de septiembre.

En caso de coincidir estas mareas con lluvias, podrían incrementarse los niveles de ríos y quebradas, lo que podría ocasionar inundaciones en áreas vulnerables de la región Pacífica del país.

Recomendaciones a la población:

  • Evitar faenas de pesca, navegación o actividades recreativas en el mar durante los períodos de mareas máximas.
  • Tomar precauciones en áreas costeras bajas y propensas a inundaciones.
  • Mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por SINAPROC.
  • Reportar cualquier emergencia a la línea 520-4429 o al 911.
  • Portar equipos de navegación en buen estado si se requiere movilizarse por vía marítima.

El SINAPROC se mantiene en vigilancia permanente y reitera el llamado a la prevención, recordando que la autoprotección salva vidas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fatal accidente en Chiriquí: un árbol cae sobre un hombre durante vendaval

SINAPROC e IMHPA alertan sobre lluvias por paso de onda tropical 28 en varias provincias de Panamá

MIDES confirma fechas del segundo pago de 2025 para beneficiarios a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias