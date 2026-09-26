Yo Me Llamo All Stars: ¿cuándo es la final?

Este martes 29 de septiembre, el escenario de los sueños de Yo Me Llamo All Star definirá a su ganador, luego de que cuatro de los doce participantes den su mejor presentación para deslumbrar tanto al jurado como al público, quienes serán los encargados de elegir al competidor victorioso.
¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo All Stars?
- Ivy Queen: Participó en la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 obteniendo el título de subcampeona. Su nombre real es Aniuska Varela y es panameña.
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Camilo Sesto: El imitador, de nombre real Roberth Ordóñez, es de nacionalidad ecuatoriana. Previamente, fue el gran ganador de Yo Me Llamo Ecuador en el 2018 y vencedor del concurso continental Yo Soy Chile en el 2023.
Eminem: El concursante, de nombre Engell González y de origen panameño, participó en la quinta temporada de Yo Me Llamo en 2023 y se coronó como ganador.
La Lupe: Rony Ochoa, de nacionalidad panameña se coronó como ganador de la segunda temporada de Yo Me Llamo en 2020.