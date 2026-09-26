Panamá Nacionales - 26 de septiembre de 2026 - 18:28
Ordenan detención provisional a conductor por caso de atropello en el que murió un menor de edad
La medida de detención provisional fue dictada este sábado al conductor implicado en el caso de atropello y fuga en el que falleció un menor de edad. La familia del adolescente exige a las autoridades que se haga justicia por la muerte del joven, ocurrida el pasado domingo 20 de septiembre en el distrito de Dolega, en Chiriquí.
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