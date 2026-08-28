Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 17:57

Ordenan detención provisional para mujer por homicidio de estadounidense

La mujer recibió la medida de detención provisional tras el homicidio de un estadounidense de 84 años en Punta Pacífica.

Detención provisional para mujer por homicidio de estadounidense en Punta Pacífica.

Detención provisional para mujer por homicidio de estadounidense en Punta Pacífica.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una mujer de 29 años permanecerá bajo detención provisional mientras dure la investigación por el homicidio de un ciudadano estadounidense de 84 años. La imputada enfrenta cargos por los delitos de homicidio doloso y robo agravado en calidad de autora.

El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto de 2026 en un edificio ubicado en Punta Pacífica, donde la víctima fue hallada sin vida en un apartamento con una herida de arma blanca en el cuello. De acuerdo con el Ministerio Público, durante el suceso también se registró la sustracción de una elevada suma de dinero.

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