Ordenan detención provisional para mujer por homicidio de estadounidense

Una mujer de 29 años permanecerá bajo detención provisional mientras dure la investigación por el homicidio de un ciudadano estadounidense de 84 años. La imputada enfrenta cargos por los delitos de homicidio doloso y robo agravado en calidad de autora.
Una mujer de 29 años, sospechosa del homicidio de un ciudadano estadounidense, permanecerá bajo detención provisional mientras dure la investigación.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026
Enfrenta cargos por homicidio doloso y robo agravado en calidad de autora.
El hecho ocurrió el 24 de agosto de 2026. La víctima,… pic.twitter.com/4zSzt2NGTW