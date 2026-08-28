Panamá Entretenimiento -  28 de agosto de 2026 - 14:38

¿Qué hacer en Panamá este fin de semana? Conoce la agenda de actividades

Durante este fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades para toda la familia en la ciudad de Panamá.

Casco Peatonal en Panamá.
Casco Peatonal en Panamá.TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante este fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades para toda la familia en la ciudad de Panamá, entre las que destaca la Feria Internacional del Libro. Conozca todos los detalles para disfrutar de cada evento.

Actividades para este fin de semana

Sabores de Colón

  • Lugar: Estacionamientos frente al pasillo del Dinosaurio de Albrook Mall.
  • Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Días: sábado 29 y domingo 30 de agosto.
  • Costo: entrada a B/. 1.00
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Feria Internacional del Libro

  • Lugar: Centro de Convenciones Atlapa
  • Hora: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Días: viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto.
  • Costo: entrada general a B/. 4.00
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Casco Peatonal

  • Lugar: Casco Antiguo
  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Días: domingo 30 de agosto.
  • Costo: entrada gratuita
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Michifest Panamá

  • Lugar: Hotel El Panamá
  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Días: domingo 30 de agosto.
  • Costo: entradas disponibles enlataquilla.com
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