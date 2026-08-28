Pago de prima de antigüedad: Migración publica lista de exservidores que cobrarán

El Servicio Nacional de Migración informó que publicó la lista de exservidores públicos que deberán realizar las gestiones correspondientes para el pago de la prima de antigüedad .

La entidad hizo un llamado a las personas incluidas en el listado para que se comuniquen con el Departamento de Pago de Planilla y Prima de Antigüedad, a fin de realizar la gestión correspondiente a derechos pendientes en concepto de Prima de Antiguedad.

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Prima de antigüedad: ¿Qué deben hacer los beneficiarios?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, los jubilados y exservidores que aparecen en la lista deberán comunicarse con el Departamento de Pago de Prima de Antigüedad para recibir la orientación correspondiente sobre el proceso.

El contacto habilitado por la institución es el 520-1242.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar si forman parte del listado oficial y realizar el trámite a través de los canales autorizados por la entidad.