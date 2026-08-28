Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 09:22

Pago del PASE-U por tarjeta: esta es la hora a la que debe acudir a retirar su tarjeta

Conozca el horario para retirar la tarjeta del PASE-U y qué deben hacer los acudientes antes de acudir al centro de entrega asignado por el IFARHU.

Pago del PASE-U por tarjeta

Pago del PASE-U por tarjeta

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los acudientes que deben retirar la tarjeta del PASE-U deberán acudir al centro de entrega asignado en el horario establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La atención para la entrega de las tarjetas se realizará de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con la programación oficial de la institución.

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Pago del PASE-U: ¿Qué deben hacer los acudientes antes de retirar la tarjeta?

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El IFARHU recomienda consultar previamente el cronograma oficial para confirmar:

  • El día que corresponde.
  • El lugar de entrega.
  • El horario de atención.

Además, se recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, que será utilizada durante el proceso de validación y entrega de la tarjeta.

Por ello, los acudientes deben procurar tener la aplicación instalada antes de acudir al punto asignado, para facilitar el proceso de validación.

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