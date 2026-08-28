Pago del PASE-U por tarjeta: esta es la hora a la que debe acudir a retirar su tarjeta

Los acudientes que deben retirar la tarjeta del PASE-U deberán acudir al centro de entrega asignado en el horario establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
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Pago del PASE-U: ¿Qué deben hacer los acudientes antes de retirar la tarjeta?
El IFARHU recomienda consultar previamente el cronograma oficial para confirmar:
- El día que corresponde.
- El lugar de entrega.
- El horario de atención.
Además, se recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, que será utilizada durante el proceso de validación y entrega de la tarjeta.
Por ello, los acudientes deben procurar tener la aplicación instalada antes de acudir al punto asignado, para facilitar el proceso de validación.