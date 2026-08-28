Pago del PASE-U por tarjeta: esta es la hora a la que debe acudir a retirar su tarjeta

Los acudientes que deben retirar la tarjeta del PASE-U deberán acudir al centro de entrega asignado en el horario establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La atención para la entrega de las tarjetas se realizará de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con la programación oficial de la institución.

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Pago del PASE-U: ¿Qué deben hacer los acudientes antes de retirar la tarjeta?

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El IFARHU recomienda consultar previamente el cronograma oficial para confirmar:

El día que corresponde.

El lugar de entrega.

El horario de atención.

Además, se recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, que será utilizada durante el proceso de validación y entrega de la tarjeta.

Por ello, los acudientes deben procurar tener la aplicación instalada antes de acudir al punto asignado, para facilitar el proceso de validación.