¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo del Gordito del Zodíaco del 28 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 9 - 4 - 6

Números más buscados para el Gordito del Zodíaco

Los número son: 24 - 44 - 97 - 07 - 04

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo del Gordito del Zodíaco del 28 de agosto de 2026:

Premio completo: 6866 letras: DBBA