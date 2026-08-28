Panamá Entretenimiento -  28 de agosto de 2026 - 15:31

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo del Gordito del Zodíaco del 28 de agosto de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 28 de agosto y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 9 - 4 - 6

Números más buscados para el Gordito del Zodíaco

Los número son: 24 - 44 - 97 - 07 - 04

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo del Gordito del Zodíaco del 28 de agosto de 2026:

Premio completo: 6866 letras: DBBA

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