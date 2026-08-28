Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  28 de agosto de 2026 - 14:00

VIDEO | Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de agosto del 2026

Mira aquí los resultados completos del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de agosto del 2026.

Sorteo del Gordito del zodiaco. 

Sorteo del Gordito del zodiaco. 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Panamá realizará este 28 de agosto, el Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.

VIDEO | Gordito del Zodiaco del viernes 28 de agosto

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