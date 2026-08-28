La Lotería Nacional de Panamá realizará este 28 de agosto, el Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.
Gordito del Zodiaco Entretenimiento - 28 de agosto de 2026 - 14:00
VIDEO | Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de agosto del 2026
Mira aquí los resultados completos del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de agosto del 2026.
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