Continúa la búsqueda de adolescente de 14 años desaparecido tras lanzarse a un río en Samaria

Al mediodía de este viernes 28 de agosto, continúa la búsqueda del adolescente Richard Ledezma, de 14 años, en el sector de Chanis. El joven se encuentra desaparecido desde este jueves, luego de estar jugando cerca de un puente en el sector 4 de Samaria, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información recabada, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos colaboran en los trabajos de rastreo.

Según los informes preliminares, se presume que un reto entre amigos provocó que los menores se lanzaran al agua mientras caía un fuerte aguacero y el río se encontraba acrecentado. Lamentablemente, el menor no logró salir de la corriente.

La búsqueda se extenderá durante este viernes hasta el sector de Costa del Este, punto donde culmina el recorrido del cauce.