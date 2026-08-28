Alcalde de Colón llega a audiencia por querella por supuesto abuso de autoridad

El alcalde de Colón, Diógenes Galván , acudió este viernes a una audiencia relacionada con una querella por supuesto abuso de autoridad, presentada por una de las empresas que conforman el consorcio encargado del proyecto Corredor del Caribe.

El proceso surge en medio de un conflicto relacionado con sanciones y multas impuestas por el Municipio de Colón, vinculadas, según explicó el alcalde, al presunto incumplimiento de obligaciones municipales y la falta de permisos para la construcción.

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Galván aseguró que la empresa Transeq, junto con su equipo legal, busca evitar el pago de impuestos municipales y una multa relacionada con el inicio del proyecto.

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Solicitan inhabilitar al alcalde y al ingeniero municipal

Según las declaraciones del alcalde de Colón, la audiencia fue solicitada por la empresa querellante con el propósito de pedir la inhabilitación del alcalde y del ingeniero municipal para tomar decisiones relacionadas con las multas.

Galván manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que las empresas involucradas estarían intentando evitar sus responsabilidades ante el Municipio de Colón.

“La empresa Transeq con su grupo legal está haciendo todo lo posible para no opacar impuestos por la construcción del Corredor del Caribe, pero tampoco para pagar la multa porque comenzaron el proyecto sin permiso de construcción. Pero hoy estamos aquí de manera sorpresiva porque… https://t.co/NnBkkI6nrj pic.twitter.com/z3Iy6EoW87 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

El alcalde también hizo referencia a una supuesta intervención o respaldo desde otros sectores, aunque estos señalamientos forman parte de sus declaraciones públicas sobre el conflicto.

La audiencia se desarrolla en el marco de la querella presentada contra Galván por supuesto abuso de autoridad, mientras continúa la controversia entre el Municipio de Colón y una de las empresas vinculadas al consorcio responsable del proyecto Corredor del Caribe.

Diógenes Galván: ¿Qué dijo el alcalde de Colón?

Galván sostuvo que la empresa y su equipo legal están cuestionando las sanciones impuestas por el Municipio.

Además, aseguró que la solicitud presentada busca impedir que tanto él como el ingeniero municipal puedan tomar decisiones relacionadas con las multas vinculadas al proyecto.

El caso continúa bajo las instancias correspondientes y será el proceso judicial el que determine el curso de la querella presentada.