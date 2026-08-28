"Él no era rebelde, nada más que la gabilla": padre de menor desaparecido rompe el silencio

La búsqueda de un adolescente de 14 años continúa luego de que fuera arrastrado por la fuerte corriente de un río en el sector de Puente Rojo, Samaria. Mientras los estamentos de seguridad mantienen el operativo, el padre del menor relató cómo, según la información que ha conocido, su hijo se encontraba con un grupo de amigos antes de ser arrastrado por la corriente.

De acuerdo con su testimonio, los adolescentes habrían decidido lanzarse al río a pesar de que la corriente estaba fuerte debido a las lluvias.

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Un reto entre amigos terminó en tragedia

El padre explicó que los menores aparentemente estaban jugando y que surgió un reto para determinar quién se lanzaría primero al río. Según relató, tres adolescentes estuvieron involucrados en la situación. Dos de ellos se habrían lanzado al agua, pero solo uno logró salir con vida, mientras su hijo fue arrastrado por la corriente.

Continúa la búsqueda del menor de 14 años que fue arrastrado por la corriente del río en el sector de Puente Rojo, Samaria. El operativo de los estamentos de seguridad se ha trasladado al puente de Chanis, en Campo Lindbergh y Costa del Este. pic.twitter.com/9NljegukZk — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

El padre recordó a su hijo, Richard Ledezma, estudiante de tercer año, como un adolescente que se comportaba bien y obedecía en casa.

“Él no era rebelde, él se portaba bien, él hacía caso, nada más que la gabilla”, expresó el padre, haciendo referencia a la influencia del grupo de amigos. “Él no era rebelde, él se portaba bien, él hacía caso, nada más que la gabilla”, expresó el padre, haciendo referencia a la influencia del grupo de amigos.

Búsqueda se extiende hacia Chanis y Costa del Este

Los equipos de búsqueda mantienen las labores para tratar de localizar al adolescente desaparecido.

El operativo, que inicialmente se concentró en el área de Puente Rojo, Samaria, se ha extendido hacia otros sectores.

De acuerdo con la información disponible, los estamentos de seguridad han trasladado las labores de búsqueda hacia:

El puente de Chanis.

Campo Lindbergh.

Costa del Este.

Las autoridades continúan recorriendo las áreas cercanas y mantienen el operativo para dar con el paradero del menor.

El caso ocurre en medio de las fuertes lluvias que han afectado distintos sectores del país y que pueden provocar el aumento repentino del caudal de ríos y quebradas.