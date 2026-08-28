Cierre de vía y suspensión de agua potable en San Francisco por trabajos del Saneamiento

El Programa de Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo, informa que se realizará el cierre total de la vía en el sector de San Francisco debido a trabajos de reubicación de una tubería de agua potable de 6 pulgadas de diámetro. La medida regirá desde el viernes 28 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m., hasta el domingo 30 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m.

El punto de intervención será en la calle 62 Este, Enrique Arce, a la altura de Plaza 500 y Moto Caribe, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Como parte del proyecto "Diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo", se suspenderá el suministro de agua potable el sábado 29 de agosto de 2026, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante la ejecución de las obras, se implementará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal avalado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y se aplicarán los controles de seguridad necesarios en el área de influencia directa para prevenir afectaciones a residentes y transeúntes.

Para consultas o reportar inconvenientes, el Consorcio BRD Matasnillo pone a disposición los contactos de la Lcda. Lía Escobar a través de los teléfonos 6926-1848 / 6826-3416 o al correo [email protected], en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. También puede comunicarse con la Lcda. Dagmar López (Gestión Social del PSP) al 235-8601 ext. 1443 o al correo [email protected], de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.