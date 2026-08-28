Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 12:13

Cierre de vía y suspensión de agua potable en San Francisco por trabajos del Saneamiento

Los trabajos del Programa de Saneamiento de Panamá serán desde el viernes 28 al domingo 30 de agosto en San Francisco.

El Programa de Saneamiento de Panamá trabajará en San Francisco.

El Programa de Saneamiento de Panamá trabajará en San Francisco.

TReporta/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Programa de Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo, informa que se realizará el cierre total de la vía en el sector de San Francisco debido a trabajos de reubicación de una tubería de agua potable de 6 pulgadas de diámetro. La medida regirá desde el viernes 28 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m., hasta el domingo 30 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m.

El punto de intervención será en la calle 62 Este, Enrique Arce, a la altura de Plaza 500 y Moto Caribe, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Como parte del proyecto "Diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo", se suspenderá el suministro de agua potable el sábado 29 de agosto de 2026, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante la ejecución de las obras, se implementará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal avalado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y se aplicarán los controles de seguridad necesarios en el área de influencia directa para prevenir afectaciones a residentes y transeúntes.

Para consultas o reportar inconvenientes, el Consorcio BRD Matasnillo pone a disposición los contactos de la Lcda. Lía Escobar a través de los teléfonos 6926-1848 / 6826-3416 o al correo [email protected], en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. También puede comunicarse con la Lcda. Dagmar López (Gestión Social del PSP) al 235-8601 ext. 1443 o al correo [email protected], de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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