Chiriquí Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 13:07

Nuevo rector de la UNACHI alerta sobre certificaciones de carrera administrativa

El rector electo de la UNACHI indicó que no se contará con la planilla oficial hasta que exista una decisión contundente respecto a la carrera administrativa.

Nuevo rector de la UNACHI

Nuevo rector de la UNACHI, Absel Navarro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El profesor Absel Navarro fue proclamado este viernes 28 de agosto como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), previo a la toma de posesión programada para el próximo lunes 31 de agosto.

El rector electo manifestó su preocupación por las finanzas de la universidad, debido a movimientos vinculados con la entrega de certificados de carrera administrativa o permanencia a varios funcionarios.

La situación generó alerta tras acelerarse dicho proceso durante la última semana de transición, a pesar de que debió realizarse con la debida antelación. Esta inconsistencia fue notificada al rector interino, Pedro González, luego de sostener reuniones con la Contraloría General de la República; sin embargo, las recomendaciones no fueron atendidas.

Ante este panorama, no se contará con la planilla oficial de la institución hasta que exista una decisión contundente respecto a las acreditaciones. De acuerdo con la información recabada, personal administrativo y docentes no han recibido el pago de su quincena este viernes 28 de agosto.

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