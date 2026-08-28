IFARHU anuncia fecha límite para entregar documentos de créditos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a sus usuarios que la recepción de documentos para créditos educativos cerrará el próximo 31 de agosto de 2026. De acuerdo con la institución, este proceso será suspendido temporalmente y se retomará el 16 de noviembre de 2026.
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¿Cuándo cerrará y cuándo retomará el IFARHU la recepción de documentos?
- Último día de recepción: lunes 31 de agosto de 2026.
- Período de suspensión: desde el 1 de septiembre.
- Reanudación: lunes 16 de noviembre de 2026.
El IFARHU recomienda a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el proceso.