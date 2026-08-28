PASE-U: entregan tarjetas a miles de estudiantes en Tortí este viernes y sábado

El corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá, leva a cabo la jornada de entrega de tarjetas para el cobro del Programa PASE-U este viernes 28 y sábado 29 de agosto, como parte de las acciones de coordinación entre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

En la zona se prevé la distribución de 3,567 tarjetas para beneficiar a 5,751 estudiantes, lo que representa un desembolso de B/. 583,920.00.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La atención a los acudientes se realizará en un horario de 7:00 a. m. a 12:00 p. m. Para el retiro del documento cobrable, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos y recomendaciones:

Presentar la cédula de identidad personal vigente del acudiente o el comprobante oficial que certifique el trámite de renovación.

Descargar previamente la aplicación Punch de la Caja de Ahorros e ingresar los datos requeridos para agilizar la validación del trámite en el sitio.

El IFARHU reiteró el llamado a los tutores legales para que utilicen estos fondos de manera responsable en rubros orientados al desarrollo integral del estudiante, tales como la compra de útiles escolares, pago de colegiatura, vestimenta, calzado, alimentación y medicamentos.