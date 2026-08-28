Nuevo proyecto de ley beneficia a jubilados con descuentos en salud y servicios esenciales

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 226, el cual otorga nuevos beneficios a jubilados , pensionados y personas de la tercera edad en comercios habilitados para la venta de medicamentos, servicios de agua e internet, entre otros.

Asimismo, la modificación al artículo 6 de la ley original establece que estos descuentos serán deducibles al 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, lo que permitirá a los contribuyentes compensar el tributo correspondiente al período fiscal en que se generen.

Insumos de uso médico y personal: Se establecen nuevos descuentos en la compra de pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

Servicios básicos e internet: El descuento en la tarifa de agua potable será del 30 %, siempre que el consumo mensual no supere los B/. 30.00. Este mismo porcentaje se aplicará al servicio de internet residencial, siempre que la tarifa del contrato no exceda los B/. 50.00.

Medicamentos y salud: Se aumenta al 30 % el descuento aplicable en la compra de medicamentos. Además, se incluye un 15 % de rebaja en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de servicios de salud.

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Sanciones por incumplimiento

Las empresas y establecimientos que no cumplan con las rebajas establecidas para esta población podrían enfrentar sanciones de hasta B/. 10,000.00, de acuerdo con lo dispuesto en la propuesta legislativa.

Para convertirse en ley de la República, el proyecto deberá ser sancionado por el Órgano Ejecutivo.