Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 17:43

¡Importante! Metro de Panamá suspenderá las recargas de tarjetas mañana

El Metro de Panamá informó que la suspensión obedece al proceso de migración de datos que llevará a cabo la empresa Sonda.

Metro de Panamá suspenderá las recargas de tarjetas.

Metro de Panamá suspenderá las recargas de tarjetas.

Metro de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá recuerda a la población que desde las 8:00 p.m. del sábado 29 de agosto se suspenderá el servicio de recargas en todas las estaciones de las Líneas 1 y 2, así como a través del canal digital.

La medida obedece al proceso de migración de datos que llevará a cabo la empresa Sonda, contratista encargada de la red de recargas del transporte público.

La suspensión se levantará a las 3:00 a. m. del domingo 30 de agosto. Durante este período, los usuarios podrán continuar viajando con el saldo disponible en sus tarjetas dentro del horario operativo habitual.

Entre los beneficios del nuevo sistema destacan recargas directas e inmediatas sin necesidad de activación en tótems, protección del saldo aunque la tarjeta se dañe o extravíe, y la posibilidad de pagar con tarjetas de débito, crédito, billeteras digitales y próximamente códigos QR.

¿Dónde informar inconsistencias en la recarga?

Tras la actualización del sistema, la validación del viaje podría tardar unos segundos. De acuerdo con la empresa, durante los primeros días el saldo reflejado podría mostrar alguna diferencia temporal. Si la inconsistencia persiste después de 48 horas, el usuario podrá acudir a un Centro de Atención Especializada (CAE).

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