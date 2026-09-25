¡Todo listo para la final de Yo Me Llamo All Stars! Estos son los cuatro finalistas

Yo Me Llamo All Stars: conoce a los cuatro finalistas.

La gran final de Yo Me Llamo All Stars está cada vez más cerca. Tras una temporada llena de entretenimiento, talento y emociones, el mega show se prepara para conocer al ganador en una gala que reunirá a los cuatro finalistas.

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¿Dónde y cuándo ver la gran final de Yo Me Llamo All Stars?

El desenlace de Yo Me Llamo All Stars será el próximo martes 29 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro. El cierre promete sorprender con presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.

Además, puedes votar por tu participante favorito a través de la página web https://www.telemetro.com/yo-me-llamo

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¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo All Stars?

Ivy Queen: Participó en la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 obteniendo el título de subcampeona. Su nombre real es Aniuska Varela y es panameña.

Camilo Sesto: El imitador, de nombre real Roberth Ordóñez, es de nacionalidad ecuatoriana. Previamente, fue el gran ganador de Yo Me Llamo Ecuador en el 2018 y vencedor del concurso continental Yo Soy Chile en el 2023.

Eminem: El concursante, de nombre Engell González y de origen panameño, participó en la quinta temporada de Yo Me Llamo en 2023 y se coronó como ganador.

La Lupe: Rony Ochoa, de nacionalidad panameña se coronó como ganador de la segunda temporada de Yo Me Llamo en 2020.

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Finalmente, todo está listo para conocer quién conquistará el escenario de Yo Me Llamo All Stars. Una gala que promete finalizar esta temporada con mucha emoción.