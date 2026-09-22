Premios Grammy 2027: todo lo que debes saber de la gran noche de la música

Premios Grammy 2027. Imagen creada por IA/ telemetro

Por Orlanys Castellano Los Premios Grammy 2027 son los galardones más prestigiosos de la industria musical a nivel mundial, son celebrados anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de los Estados Unidos.

Las nominaciones al reconocimiento se anunciarán el 16 de noviembre de 2026.

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Contenido de Interés: Heat Latin Music Awards 2026: conoce cuándo se revelarán los artistas nominados Conoce los premios más importantes Existen muchas categorías que abarcan diferentes géneros musicales pero los más codiciados son: Álbum del año.

Grabación del año.

Canción del año.

Artista del año. Fechas claves de los Premios Grammy 2027 12 de octubre de 2026 - 22 de octubre de 2026: Primera ronda de votación

16 de noviembre de 2026: Anunciados los nominados a los Premios Grammy 2027

10 de diciembre de 2026 - 7 de enero de 2027: Votación de la ronda final

7 de febrero de 2027: Gala Premios Grammy 2027 Los Premios Grammy se transmitirá en ABC, Disney+ y Hulu. View this post on Instagram