Premios Grammy 2027: todo lo que debes saber de la gran noche de la música

Los Premios Grammy 2027 son los galardones más prestigiosos de la industria musical a nivel mundial, son celebrados anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de los Estados Unidos.
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Conoce los premios más importantes
Existen muchas categorías que abarcan diferentes géneros musicales pero los más codiciados son:
- Álbum del año.
- Grabación del año.
- Canción del año.
- Artista del año.
Fechas claves de los Premios Grammy 2027
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12 de octubre de 2026 - 22 de octubre de 2026: Primera ronda de votación
16 de noviembre de 2026: Anunciados los nominados a los Premios Grammy 2027
10 de diciembre de 2026 - 7 de enero de 2027: Votación de la ronda final
7 de febrero de 2027: Gala Premios Grammy 2027
Los Premios Grammy se transmitirá en ABC, Disney+ y Hulu.