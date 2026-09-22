Premios Grammy 2027 Entretenimiento -  22 de septiembre de 2026 - 14:59

Premios Grammy 2027: todo lo que debes saber de la gran noche de la música

La música volverá a reunirse en una de las noches más esperadas de la industria: los Premios Grammy 2027 comienzan a conocerse los detalles de la ceremonia.

Premios Grammy 2027.

Premios Grammy 2027.

Imagen creada por IA/ telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Los Premios Grammy 2027 son los galardones más prestigiosos de la industria musical a nivel mundial, son celebrados anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de los Estados Unidos.

Las nominaciones al reconocimiento se anunciarán el 16 de noviembre de 2026.

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Conoce los premios más importantes

Existen muchas categorías que abarcan diferentes géneros musicales pero los más codiciados son:

  • Álbum del año.
  • Grabación del año.
  • Canción del año.
  • Artista del año.

Fechas claves de los Premios Grammy 2027

  • 12 de octubre de 2026 - 22 de octubre de 2026: Primera ronda de votación

  • 16 de noviembre de 2026: Anunciados los nominados a los Premios Grammy 2027

  • 10 de diciembre de 2026 - 7 de enero de 2027: Votación de la ronda final

  • 7 de febrero de 2027: Gala Premios Grammy 2027

Los Premios Grammy se transmitirá en ABC, Disney+ y Hulu.

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