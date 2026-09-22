Cuatro cosas que haces todos los días y no sabías que tenían este significado

Cuatro cosas que haces con frecuencia como cruzar los dedos.

Decir “salud” cuando alguien estornuda, tocar madera para evitar la mala suerte o cruzar los dedos cuando queremos que algo salga bien son acciones que hacemos prácticamente por costumbre.

Contenido de Interés: Tradiciones panameñas que se están perdiendo y que las nuevas generaciones podrían no conocer

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Muchas de estas prácticas se siguen realizando porque han pasado de generación en generación. Sus posibles orígenes pueden estar relacionados con creencias antiguas, normas sociales y diferentes formas de interpretar el mundo.

Estas son cinco costumbres que haces con frecuencia y tienen un significado

Conoce el significado de soplar las velas en el cumpleaños. Zachary Kadolph/ unsplash

120 a los 65: estas son las personas que reciben el pago del MIDES esta semana

Decir “salud” cuando alguien estornuda: actualmente es un gesto de cortesía y buenos deseos, pero se desarrolló en Europa hace muchos años debido a una peste.

Tocar madera para evitar la mala suerte: algunas versiones relacionan este gesto con la madera de la cruz de Cristo, bajo la creencia de que tocar un elemento de madera otorgaba resguardo divino o bendiciones. Actualmente, se relaciona con evitar la mala suerte.

Cruzar los dedos para que algo nos salga bien: es un gesto conocido universalmente para atraer la buena suerte.

Decir “buen provecho” cuando alguien está comiendo: es una expresión coloquial de cortesía. Sin embargo, se debería decir antes de comenzar a comer, para evitar que las personas hablen con la boca llena.

Soplar las velas de cumpleaños: esta tradición viene de la antigua Grecia. Se llevaban pasteles con velas encendidas al templo de Artemisa, diosa de la luna, para simular su brillo. Se creía que el humo llevaba los deseos hasta los dioses.

Muchas veces realizamos acciones como estas sin preguntarnos de dónde vienen, por qué las hacemos o qué significado tienen.

Con el paso del tiempo, algunas de estas costumbres también pueden cambiar de significado, pero continúan formando parte de nuestras acciones cotidianas y de las tradiciones que pasan de una generación a otra.