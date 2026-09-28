SENAN rescata a tres pescadores costarricenses desaparecidos desde hace 7 días

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a tres pescadores costarricenses que permanecían desaparecidos desde hacía siete días. Los tripulantes habían zarpado de Puerto Limón, Costa Rica, el 21 de septiembre y fueron localizados en aguas del Caribe panameño, frente a la provincia de Colón.

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¿Dónde encontraron a los tres pescadores desaparecidos?

A través del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), el SENAN recibió la alerta sobre la desaparición de la embarcación, en la que viajaban tres hombres de 39, 44 y 41 años.

Tras recibir la información, unidades aeronavales desplegaron una operación de búsqueda en aguas panameñas.

Unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama rescataron a tres pescadores costarricenses en aguas del Caribe panameño.



Éstos habían zarpado de Puerto Limón, Costa Rica, el pasado 21 de septiembre, y desde entonces no se había sabido nada de ellos.



Mediante el Centro Regional… pic.twitter.com/tAigYcpgtE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

“La embarcación fue localizada aproximadamente a 20 millas náuticas al norte de Cuango, provincia de Colón”, informó el SENAN. “La embarcación fue localizada aproximadamente a 20 millas náuticas al norte de Cuango, provincia de Colón”, informó el SENAN.

Pescadores fueron trasladados para recibir atención médica

Luego del rescate, los tres tripulantes fueron trasladados al puerto de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

En el lugar recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un centro médico para su evaluación.

Los pescadores habían permanecido sin ser localizados desde su salida de Puerto Limón el pasado 21 de septiembre, hasta que la operación desarrollada por el SENAN permitió ubicarlos en el Caribe panameño.