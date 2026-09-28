SENAN rescata a tres pescadores costarricenses desaparecidos desde hace 7 días

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a tres pescadores costarricenses que permanecían desaparecidos desde hacía siete días. Los tripulantes habían zarpado de Puerto Limón, Costa Rica, el 21 de septiembre y fueron localizados en aguas del Caribe panameño, frente a la provincia de Colón.
¿Dónde encontraron a los tres pescadores desaparecidos?
A través del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), el SENAN recibió la alerta sobre la desaparición de la embarcación, en la que viajaban tres hombres de 39, 44 y 41 años.
Tras recibir la información, unidades aeronavales desplegaron una operación de búsqueda en aguas panameñas.
Pescadores fueron trasladados para recibir atención médica
Luego del rescate, los tres tripulantes fueron trasladados al puerto de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.
En el lugar recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un centro médico para su evaluación.
Los pescadores habían permanecido sin ser localizados desde su salida de Puerto Limón el pasado 21 de septiembre, hasta que la operación desarrollada por el SENAN permitió ubicarlos en el Caribe panameño.