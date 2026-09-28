Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 15:03

IMA convoca a productores de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién: ¿Cómo participar?

La convocatoria del IMA forma parte de una gira nacional de reuniones de coordinación institucional con representantes de asociaciones de productores.

Nilo Murillo

Nilo Murillo, director del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convocó a representantes de asociaciones de productores de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién a participar en el primer encuentro regional de una gira nacional de reuniones de coordinación institucional, que se realizará el martes 6 de octubre de 2026.

IMA Conecta: ¿Quiénes pueden participar?

De acuerdo con la entidad, el recorrido se desarrollará en distintas regiones del país y tendrá como objetivo establecer las bases para el programa IMA Conecta.

El primer encuentro estará dirigido a asociaciones de productores y contará con modalidades presencial y virtual.

Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia para recibir información detallada sobre la hora y el lugar del encuentro. Para ello, el IMA habilitó los siguientes medios de contacto:

La convocatoria forma parte de una gira nacional de reuniones de coordinación institucional con representantes de asociaciones de productores.

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