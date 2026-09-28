IMA convoca a productores de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién: ¿Cómo participar?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convocó a representantes de asociaciones de productores de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién a participar en el primer encuentro regional de una gira nacional de reuniones de coordinación institucional, que se realizará el martes 6 de octubre de 2026.
El primer encuentro estará dirigido a asociaciones de productores y contará con modalidades presencial y virtual.
Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia para recibir información detallada sobre la hora y el lugar del encuentro. Para ello, el IMA habilitó los siguientes medios de contacto:
- Correo electrónico: [email protected]
- Teléfono: 6330-9820
La convocatoria forma parte de una gira nacional de reuniones de coordinación institucional con representantes de asociaciones de productores.