SENAFRONT aprehende a dos personas por presunto hurto en Chiriquí

Dos personas fueron aprehendidas por el presunto delito de hurto durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, informó el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) .

Las aprehensiones se produjeron luego de que unidades de la Brigada Occidental del SENAFRONT atendieran dos casos registrados en la provincia.

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Dos casos de hurto son atendidos por SENAFRONT en Chiriquí

El primer hecho ocurrió en el sector de La Esperanza, donde una persona habría ingresado de manera ilícita a una residencia. El segundo caso se registró en un centro comercial de Puerto Armuelles, donde también se reportó un presunto hurto.

Tras atender ambos casos, las unidades del SENAFRONT lograron ubicar y aprehender a los presuntos responsables. Las personas fueron posteriormente puestas a disposición de la autoridad competente, que deberá realizar los trámites correspondientes y determinar las responsabilidades dentro del proceso.

El SENAFRONT destacó la rápida respuesta de sus unidades ante los casos reportados durante el fin de semana.