Senafront aprehende a joven con cinco paquetes de presunta marihuana en Barraganti

Senafront aprehende a joven con cinco paquetes de presunta marihuana

Un ciudadano de 20 años fue aprehendido en el sector de Barraganti, luego de que unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) hallaran cinco paquetes rectangulares con presunta marihuana durante labores de patrullaje.

La acción fue desarrollada por unidades de la 2.ª Brigada Caribe de Senafront , en coordinación con el Ministerio Público.

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Hallan cinco paquetes con presunta marihuana

De acuerdo con Senafront, el joven fue ubicado durante labores de patrullaje realizadas en el sector.

Tras su verificación, las unidades encontraron cinco paquetes rectangulares que contenían una sustancia que preliminarmente fue identificada como presunta marihuana.

El ciudadano fue aprehendido y, junto con los indicios encontrados, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes.

Senafront mantiene patrullajes

El Servicio Nacional de Fronteras informó que mantiene operativos y patrullajes preventivos en diferentes sectores como parte de sus acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia encontrada y establecer las responsabilidades dentro del caso.

La aprehensión y el hallazgo forman parte de una investigación y no constituyen por sí solos una declaración de culpabilidad.