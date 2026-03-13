Cobre Panamá abre 1,000 vacantes de empleo: así puedes postularte

La empresa Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la iniciativa “Suma Tu Talento”, mediante la cual se abren 1,000 vacantes de empleo para apoyar las labores de cuido y mantenimiento de la mina dentro del Plan de Gestión Segura (PGS) aprobado en 2025.

Actualmente, alrededor de 2,000 panameños participan en estas actividades, que buscan preservar las capacidades técnicas, los empleos y las funciones esenciales del proyecto mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Vacantes en el Canal de Panamá: lista de empleos disponibles

Vacantes disponibles para diferentes áreas

Las oportunidades laborales abarcan múltiples especialidades vinculadas a la operación minera moderna, entre ellas:

operación de equipos

mantenimiento

metalurgia

ambiente

seguridad industrial

logística

ingeniería

soporte técnico

A través de la plataforma digital, los interesados podrán consultar los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones disponibles. Las vacantes pueden revisarse directamente en el portal oficial de carreras de First Quantum Minerals.

image

Contrataciones no implican reactivación de la mina

La empresa aclaró que estas contrataciones no están relacionadas con una reactivación de la mina, sino que forman parte de las labores autorizadas de cuido y mantenimiento dentro del Plan de Gestión Segura.

Según explicó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, el talento panameño ha sido clave para mantener las capacidades técnicas de la operación durante esta etapa. “Todas las personas interesadas en formar parte de la industria minera son bienvenidas a conocer estas oportunidades”, señaló.

Más panameños se integran al proyecto

En los últimos seis meses, más de 900 panameños se han incorporado a las actividades contempladas dentro del PGS, incluyendo talento proveniente de comunidades cercanas a la operación.

La empresa también destacó el crecimiento de la participación femenina en el proyecto, con más mujeres integrándose a diferentes áreas técnicas y profesionales de una industria que históricamente ha sido dominada por hombres.

La iniciativa busca además visibilizar el papel del talento panameño dentro de una operación que integra a miles de trabajadores en diversas disciplinas técnicas y profesionales.