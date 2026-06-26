Chiriquí Nacionales -  26 de junio de 2026 - 11:38

IDAAN restablece planta potabilizadora en Chiriquí tras falla en panel eléctrico

El IDAAN informó trabajos en la planta potabilizadora de Chiriquí por una falla en el panel eléctrico. El suministro de agua se restablecerá gradualmente.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que especialistas en electromecánica trabajan para restablecer las operaciones de la planta potabilizadora ubicada en el corregimiento de Chiriquí, afectada por una incidencia en el panel de control eléctrico de la estación de agua cruda.

La entidad explicó que el equipo técnico se mantiene en labores para corregir la falla y normalizar el sistema lo antes posible.

IDAAN - Trabajos para restablecer el servicio

Una vez culminadas las reparaciones, el suministro de agua potable se irá restableciendo de manera gradual en las comunidades afectadas.

Entre los sectores mencionados se encuentran:

  • Sector de la funeraria
  • Las Lajitas
  • El Alto
  • Centro de Salud
  • Facultad de Agronomía
  • Las Delicias
  • Sector Medio
  • Valle del Sol
  • Bella Vista
  • Bomberos
  • La Piedra
  • Betania
  • Calle Abajo
  • California
  • Vía principal
  • La Estrella
  • Escuela primaria

Restablecimiento progresivo del servicio

El IDAAN reiteró que el proceso de recuperación del sistema será progresivo, por lo que el suministro podría tardar en normalizarse completamente en las áreas afectadas.

La institución exhortó a los usuarios a hacer un uso racional del agua mientras se completan los trabajos técnicos.

Personal técnico en campo

Equipos especializados continúan en la planta realizando labores de diagnóstico y reparación del sistema eléctrico, con el objetivo de garantizar la estabilidad del suministro en la región.

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