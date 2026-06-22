Panamá Oeste Nacionales -  22 de junio de 2026 - 08:26

Sin agua en La Chorrera: IDAAN anuncia suspensión en planta El Trapichito

El IDAAN informó la suspensión temporal de la planta El Trapichito, lo que afecta el suministro de agua en La Chorrera mientras se atiende una incidencia.

Sin agua en La Chorrera: IDAAN anuncia suspensión en planta El Trapichito

Sin agua en La Chorrera: IDAAN anuncia suspensión en planta El Trapichito

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora El Trapichito, ubicada en La Chorrera, debido a una incidencia interna.

La medida ha generado afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores del distrito de Panamá Oeste.

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Planta El Trapichito fuera de operación

Según el comunicado oficial, el equipo técnico del IDAAN ya se encuentra en el sitio realizando las labores necesarias para resolver la situación lo más pronto posible y restablecer el funcionamiento de la planta.

Hasta el momento no se ha detallado la naturaleza de la incidencia interna que provocó la suspensión.

Afectaciones en el servicio por el IDAAN

La interrupción temporal del sistema podría generar baja presión o ausencia del suministro de agua en varios sectores de La Chorrera mientras avanzan los trabajos de reparación.

El IDAAN recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias y hacer uso racional del agua disponible.

Trabajos en desarrollo

Las autoridades informaron que el personal técnico continúa evaluando el sistema para garantizar una pronta recuperación del servicio.

El IDAAN reiteró que brindará actualizaciones conforme avance la atención de la incidencia.

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