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Panamá Debate Abierto Dominical -  7 de junio de 2026 - 11:42

Análisis sobre desempleo, nueva Directiva de la Asamblea y Mundial de Fútbol

En la edición de Debate Abierto de este domingo 7 de junio se realizó un análisis sobre la situación del desempleo en Panamá, junto a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. El diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, y el formador integral de jóvenes, José 'Jackson' Rodríguez, hablaron sobre el aumento de las penas a menores de edad de entre 14 y 17 años que cometen delitos graves. También se habló sobre la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, junto a los diputados Pérez Barboni, Ronald De Gracia de Realizando Metas y Jhonathan Vega de la bancada Vamos; y el analista internacional Daniel Zovatto hizo referencia a la situación geopolítica mundial y las elecciones presidenciales en Colombia y Perú. Además, el director adjunto de Producción y RPC, Juan Carlos Barreiro, el gerente de Deportes de Medcom, David Samudio, y el exfutbolista y entrenador, Pércival Piggott, brindaron detalles sobre cómo fue el surgimiento de la Marea Roja el 16 de julio del año 2000 cuando la Selección de Panamá jugaba ante México.

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