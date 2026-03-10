Ansiedad por desempleo: cómo manejarla al buscar trabajo

La ansiedad generada por la falta de empleo o por la búsqueda prolongada de trabajo puede tener un impacto significativo en la salud mental. Durante el programa Tu Mañana, las psicólogas María Fernanda de los Ríos y Vanessa Joseph abordaron este tema y ofrecieron recomendaciones para manejar el impacto emocional del desempleo.

Las especialistas explicaron que la incertidumbre económica y la presión por encontrar trabajo pueden generar estrés, frustración y sentimientos de inseguridad, afectando el bienestar emocional de las personas.

El impacto emocional del desempleo

De acuerdo con las expertas, el desempleo no solo afecta la estabilidad económica, sino también la autoestima, la motivación y la confianza personal.

En muchos casos, la búsqueda prolongada de empleo puede provocar ansiedad constante, especialmente cuando las personas sienten presión social o familiar para conseguir trabajo en corto tiempo.