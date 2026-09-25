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Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil se realizará en Boquete el 3 de octubre

La Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil se trasladará a los terrenos de la Feria de Boquete, en Chiriquí, el próximo 3 de octubre. Andrea Vega, secretaria general del Ministerio de Desarrolo Social (Mides), informó que esta feria fue creada para que jóvenes entre 15 a 35 años tengan la oportunidad de presentar sus proyectos de innovación, tecnología y reciobir mentoría en un espacio de crecimiento y oportunidades.